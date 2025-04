Kako do novega papeža? Konklave se konča, ko se pokadi bel dim

V nadaljevanju preberite:

V Rimu že ducat let niso govorili o konklavu, strogo tajnem odločanju kardinalov o novem papežu, ki poteka v zaklenjeni Sikstinski kapeli. Nazadnje je bilo, ko je odstopil Joseph Ratzinger in so potem v Rim iz Buenos Airesa pripeljali kardinala Jorgeja Maria Bergoglia.

Takrat je bilo za cerkev kar malo zapleteno. Papež, ki je odstopil in ni bil več vladajoči suveren papeške države in vrhovni poglavar katoliškega občestva, je dogajanje spremljal iz tedanje papeške poletne rezidence v Castel Gandolfu. Še vedno je hodil naokrog ali pa sedel v svoji palači v belih oblačilih, še celo desetletje bil potem navzoč v vatikanskih vrtovih, kardinali pa so v Sikstinski kapeli odločali o nasledniku, ta je Castel Gandolfo prečrtal kot palačo, v kateri so dotlej papeži preživljali vroča poletja. Nekoč v prihodnosti bodo v Vatikanu prav gotovo pripravili tudi kakšno resno analizo o tem, kaj pomeni kraljestvo z dvema kraljema, za zdaj se te teme nočejo lotiti, večina akterjev je še vedno živih.

O konklavu se je spet začelo šepetati, potem tudi glasno govoriti, ko so papeža Frančiška sredi februarja odpeljali v bolnišnico Gemelli. Star je bil že 88 let, nič več ni bil tako pri močeh kot prej. Kardinali, katerih temeljna naloga je izvoliti novega papeža, so se sicer lani zbrali večkrat, nazadnje decembra, ko jih je Frančišek sklical na konzistorij, na katerem je razglasil 21 novih kardinalov.