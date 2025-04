Papež Frančišek, ki je še včeraj na največji krščanski praznik veliko noč v tradicionalni poslanici Urbi et orbi (mestu in svetu) pozval k svobodi veroizpovedi in spoštovanju stališč drugih, saj brez tega mir ni mogoč, je umrl, so sporočili iz Vatikana.

Frančišek je umrl v 89. letu starosti. »Zjutraj ob 7.35 se je rimski škof Frančišek vrnil domov k Očetu,« je dejal kardinal Kevin Farrell v izjavi, ki jo je Vatikan objavil na svojem kanalu Telegram.

Papež Frančišek, ki se je v zgodovino že zapisal s premnogimi potezami, ki so spremenile navade in rituale rimske katoliške centrale, je že lani poskrbel tudi za nova pravila papeških pogrebov. Kako bo pokopan? Iz drugačnega pristopa do papeške funkcije, ki ni več kraljevska, ampak pastirska, duhovniška, izhaja tudi ves Bergogliev načrt za svoj pogreb, kakor ga je objavil že lani. Drugačna bo krsta, drugačen bo obred, tudi grob bo drugod, kakor so bili v Vatikanu vajeni ob slovesu od zadnjih 91 papežev, ki so pokopani v baziliki svetega Petra.