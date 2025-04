Kako bo pokopan papež Frančišek? Preprost obred pri Mariji Snežni

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek, ki se je v zgodovino že zapisal s premnogimi potezami, ki so spremenile navade in rituale rimske katoliške centrale, je že lani poskrbel tudi za nova pravila papeških pogrebov. Knjigi, ki jo je dal na prelomu tisočletja natisniti Janez Pavel II., je dodal drugo izdajo, v kateri poenostavlja postopke in predvsem spreminja pogled na papeža. Iz mogočnega posvetnega vladarja, kakor je papeža videl poljski papež, zdaj že svetnik Janez Pavel II., Frančišek sam sebe spreminja v Kristusovega pastirja in učenca.

Jorge Mario Bergoglio je te spremembe verjetno pripravljal že prej, dokončno pa jih je potrdil in jih dal zapisati za nove čase po pogrebu svojega predhodnika Benedikta XVI. Takrat, pred samo dvema letoma (5. januarja 2023), je še veljalo, da rajnkega papeža nagovarjajo kot najvišjega svečenika univerzalne cerkve, suverena vatikanske države. Ob pogrebu papeža Frančiška bo beseda samo še o papežu, pa o škofu, pastirju ali o rimskem svečeniku ali rimskem škofu. Preberite več z nakupom naročnine.