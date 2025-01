Kako iz kače narediti simbol sreče

V nadaljevanju preberite:

Glede na to, da so državni ekonomisti odkrito opozorili, da bo letos težko doseči enako stopnjo rasti kot v prejšnjem, je zelo pomembno, da se že v začetku leta ustvari ritem, v katerem se bo nato nadaljevala poraba, s tem pa tudi proizvodnja, storitve in vse tisto, kar drugo gospodarsko silo na svetu ohranja nezlomljivo v soočanjih z notranjimi in zunanjimi težavami.

Da bi praznik potekal veselo in uspešno, je bilo treba kačo predstaviti kot privlačno horoskopsko znamenje. Kača je eden od »petih strupov«, med katere sodijo še žaba, stonoga, kuščar in škorpijon, ki jih uporabljajo za pripravo kitajskih tradicionalnih zdravil, vendar o teh ni dobro govoriti, kaj šele, da bi se z njimi srečali v naravi. Oblikovalci, umetniki in obrtniki so se na vso moč potrudili, da maskote prihajajočega leta ne bi bile videti niti malo strupene. Izdelali so plišaste igrače v obliki kače, ki imajo očarljive oči in le malce kažejo jezik. Ustvarili so skulpture blagih oblik v rožnati barvi, da ne bi v parkih, v katerih so postavljene na ogled, povzročale odpora in strahu. Naslikali so plakate z rdečo podlago, na katerih so kače nasmejane in ljubke, na glavi pa imajo krono, da so videti kot cesarice. Ponekod so jim dodali noge in roke ali celo ušesa, luske pa še najbolj spominjajo na ogrinjalo. Potrudili so se, da ne bi poudarili tistih njenih lastnosti, ki v ljudeh zbujajo največ strahu.