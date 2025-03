Kako izgubiti desetletje gospodarskega razvoja

V nadaljevanju preberite:

Leto 2020 se v najboljšem primeru kaže kot izgubljeno desetletje za gospodarsko rast. Kratkoročno bo to še posebno slabo za nastajajoče trge in gospodarstva v razvoju (EMDE), vendar bomo zaradi tega v slabšem položaju vsi, tudi zaradi spodkopavanja svetovnega boja proti podnebnim spremembam. Zaradi primerjav s tridesetimi leti prejšnjega stoletja, ko se je svet prav tako spopadal z velikim gospodarskim pretresom, krepitvijo protekcionizma, vse večjim nacionalizmom in slabitvijo multilateralizma, so razmere še bolj zlovešče. Tako takrat kot zdaj je bila geopolitika na prvem mestu.