Trumpova vojna proti zunanji pomoči in vzpon transakcijske diplomacije

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da razgradi agencijo USAID, s čimer je ukinil 42 odstotkov svetovnega sistema humanitarne pomoči in ogrozil milijone življenj, je spet sprožila razpravo o učinkovitosti tuje pomoči. Ker so številne države v razvoju ujete v navidezno neizogiben krog odvisnosti od pomoči, je vse bolj jasno, da prevladujoči model ni primeren za sedanjo gospodarsko in geopolitično realnost. Vendar tudi številne alternative, o katerih se razmišlja v Trumpovi dobi, ne dajejo pravih rešitev.