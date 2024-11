Kako je Trump prepričal Ameriko – in skoraj tudi mene

V nadaljevanju preberite:

Za vstop v dvorano Van Andel Arena se je bilo treba dve uri pred uradnim začetkom Trumpovega zadnjega predvolilnega shoda postaviti v najmanj kilometer dolgo vrsto, ki se je vila do bližnje obvoznice in daljšala iz minute v minuto. Večina čakajočih je bila opremljena s kapami, majicami in zastavami »Maga« (Make America Great Again), kar je užalostilo in prikrajšalo za dodaten zaslužek predvsem ulične prodajalce volilnega blaga. »Trump se bo vrnil, a vprašanje, kdaj!« je vzklikala energična trgovka, medtem ko so se njena in druge stojnice šibile pod težo proizvodov, večinoma uvoženih iz Kitajske. A to je bila še najmanjša v dolgi vrsti ironij, ki so zaznamovale preostanek večera in tokratne predsedniške volitve v ZDA.

Še preden se je dolgi koloni čakajočih uspelo prebiti v dvorano, je bilo očitno, da je Trumpova volilna baza veliko bolj raznovrstna, kot so napovedovale ankete oziroma upali demokrati. V zadnjih tednih kampanje je kazalo, da Kamala Harris uživa visoko podporo mladih volivcev, o čemer se je bilo mogoče prepričati tudi na njenem shodu v Washingtonu konec oktobra, na katerem je pozvala Američane, naj zavrnejo kandidata, ki pred tremi leti ni hotel sprejeti poraza proti predsedniku Joeju Bidnu. Po raziskavi, ki jo je v tistih dneh objavil inštitut za politiko harvardske univerze, si je lahko aktualna podpredsednica na nacionalni ravni obetala glasove 60 odstotkov verjetnih volivcev, starih manj kot 30 let. A ta napoved se je na koncu pokazala za pretirano. Trumpu je prednost Kamale Harris med mladimi volivci po do zdaj objavljenih analizah uspelo zbiti na vsega 54 odstotkov, ponekod, denimo v Michiganu, mu je uspelo razliko povsem izničiti.