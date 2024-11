(KOLUMNA) Pred vrati nove podobe sveta

V nadaljevanju preberite:

V analizah komentatorjev je mogoče najti skupno ugotovitev: Trumpova »populistična« zmaga ni naključje, bila je namreč več kakor prepričljiva, in ni se mogoče sprenevedati, da gre za nesrečo pri delovanju normalne demokracije. Gre za povsem realno in logično posledico njenih stranpoti. Gre za odziv ljudi na dolgoletno in sistematično izrinjanje ljudi iz realnega, javnega in demokratičnega prostora, v katerem je demokratska stranka sicer nenehno delala male socialne korekture, a končno iz enačbe politike za kapital in elite vrgla domala ves ameriški delavski razred.