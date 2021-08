Kako otroke obvarovati pred okužbo s hitreje nalezljivo delta različico

Število cepljenih 0–17 let



S prvim odmerkom je v starostni skupini od 0 do 17 let cepljenih 18.108 otrok oziroma 4,8 odstotke, polno precepljenih pa je 11.711 otrok, kar predstavlja 3,1 odstotek, kažejo podatki NIJZ.



Več aktivnosti na prostem

Strokovnjaki svetujejo več aktivnosti na prostem, kjer je možnost za prenos okužbe manjša. FOTO: Jure Eržen/Delo



Nošenje mask v zaprtih prostorih je ključno

FOTO: Jure Eržen/Delo



Naj se cepijo tisti, ki se lahko

FOTO: Jure Eržen/Delo

Če otrok kaže znake, ga testirajte

Število okuženih v Sloveniji narašča, po napovednih Instituta Jože Stefan bo četrti val zaradi velike kužnosti delta različice predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni, so na IJS zapisali v poročilu.Med necepljenimi so tudi otroci, predvsem tisti, mlajši od 12 let, ki se jim – po trenutnih navodilih stroke – cepljenja še ne priporoča. Tik pred začetkom šolskega leta se zato postavlja vprašanje o tem, kako otroke, predvsem mlajše od 12 let, zavarovati pred okužbo. Četudi so, na srečo, hospitalizacije in smrti med otroci redke, se mnogi starši bojijo in ne vedo, kako obvarovati svoje otroke.Čim več aktivnosti na prostem, nošenje mask v zaprtih prostorih in tudi na prostem, kjer je gneča, cepljenje staršev in tistih, ki z otroki preživijo veliko časa, je nekaj nasvetov, ki so jih za Huffpost navedli nekateri ameriški strokovnjaki Eno prvih načel je, da starši zmanjšajo aktivnosti v zaprtih prostorih, je za omenjeni portal povzel, zdravnik z oddelka za nalezljive bolezni otroške bolnišnice v Bostonu. Do manj kot odstotka prenosa okužbe s covidom-19 naj bi prišlo v zunanjih prostorih; a znanstveniki trenutno še raziskujejo, kakšen vpliv ima bolj nalezljiva delta različica pri širjenju virusa na prostem. Pri tem opozarjajo, da seveda to ne velja za vse aktivnosti – udeležba na koncertu, kjer je na manjšem območju več ljudi, je lahko velik vir okužb.Četudi se bo vsaka družina bolj ali manj po svoje odločila, kaj zanje pomeni »nenujna« notranja aktivnost, je jasno, da se med nenujne zagotovo ne uvrščajo šole. Kot je včeraj za Televizijo Slovenija pojasnila vodja strokovne skupine za covid-19, bo v šolah pri nas od septembra veljal pogoj PCT. Tudi centri za nadzor in preprečevanje bolezni in ameriška akademija za pediatrijo so glede obiskovanja šol nedvoumno izjavili, da izobraževalne in čustvene koristi za otroka pri poučevanju v živo pretehtajo možna tveganja izvajanja pouka.Medtem so druge dejavnosti v zaprtih prostorih, ki so se morda pred tem zdele varne, zdaj bolj tvegane, saj je delta bolj nalezljiva – okužbo pa lahko prenašajo tudi cepljene osebe. Strokovnjaki pozivajo starše, naj spremljajo, kakšen je lokalni prenos v njihovi bližini, in v skladu s tem načrtujejo svoje dejavnosti, navaja Huffpost. »Če greste v restavracijo, pojdite v takšno, kjer ima teraso ali vrt in lahko sedite zunaj,« svetuje Malley. Obisk kina ali gledališča ni najboljša izbira, če je v vašem lokalnem okolju delež okužb visok. Kot dodaja, je uporaba javnega prevoza, seveda z uporabo mask, upravičena.Čeprav se je večina na nošnjo mask v zaprtih prostorih povsem navadila in so jih te postale samoumevne, je ta ukrep zdaj še bolj pomemben kot kadarkoli prej. Tudi če je otrok star dve leti, bi moral nositi masko, saj so otroci tisti, ki znajo maske večkrat bolje uporabljati kot odrasli. »Otroci maske tolerirajo bolj, kot jim to priznajo odrasli,« je za Huffpost dejal Schaffzin, ki je dodal, da so vprašanja glede nošenja mask v šolah spolitizirana, kar se je pokazalo tudi pri nas. Predvsem lani jeseni, ko so bile v šolah maske sprva obvezne, nato pa so pravila glede nošenja razrahljali . Kot piše dalje spletni portal, se maske priporoča tudi na prostem, kjer ljudje veliko časa preživijo v tesnem stiku z drugimi.»Če ste na krajih na prostem, kjer je veliko ljudi, morajo otroci, če niso cepljeni, nositi maske,« meni tudi Karen Ann Ravin, vodja nalezljivih bolezni pri otroškem zdravstvenem sistemu Nemours. Še vedno se priporoča, da šole vzdržujejo vsaj slab meter fizične razdalje med otroki. Kot je dodala, nošenje dveh mask hkrati, ni potrebno, čeprav to pri otrocih v Sloveniji vidimo le rekdo.Ko govorimo o zaščiti otrok, so seveda ukrepi enaki splošnim: nošenje mask, ohranjanje razdalje, higiena rok in prezračevanje, kot opozarjajo strokovnjaki za Huffpost, pa je pomemben ukrep, da se vsi tisti, ki obkrožajo otroke, tj. starši oziroma v idealnem primeru tudi tisti, ki veliko časa preživijo z otrokom in so uporavičeni do cepljenja, tudi cepijo. »Otroci do 12. leta niso upravičeni do cepljenja, zato je pomembno, da dokler tudi ta starostna skupina ne bo imela možnosti cepljena, odrasli poskrbijo za njihovo zaščito s tem, da se cepijo,« je dejala.Simptomi, povezani z delta različico, so trenutno skoraj enaki kot pri odraslih oz. kot so bili znani že prej: povišana telesna temperatura, kašelj, zamašen nos, težave s prebavili in izguba okusa in/ali vonja. Nekateri strokovnjaki so ugotovili, da imajo lahko otroci več prebavnih težav kot odrasli.Pri otrocih, za katere radi rečemo, da so ves čas smrkavi in prehlajeni, je tako večkrat nemogoče vedeti, ali gre za prehlad ali gre za koronavirus. Zato morajo starši, ko se pojavijo kateri od teh znakov, otroke testirati, sploh jeseni, v času, ko so prehladi pogostejši in ob novem šolskem letu, ko bodo otroci več časa preživeli s svojimi vrstniki in bo možnost za prenos okužbe večja.