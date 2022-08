Kako smo postali Donbas

V nadaljevanju preberite:

Ob ruski invaziji na Ukrajino je bila v madžarskem javnem mnenju otipljiva simpatija z žrtvijo napada. To je glede na zgodovinske precedense povsem razumljivo: obe revoluciji, na katerih temelji sodobna madžarska pripoved o lastni nacionalni zgodovini – protihabsburška v letih 1848–1849 in protisovjetska leta 1956 – sta bili zatrti s pomočjo ruskih čet. Podobe ruskih enot, ki prodirajo v manjšo, bolj demokratično in bolj svobodoljubno evropsko državo, so prebudile zgodovinske reference, ki so bile za vladajočo stranko Fidesz zelo neprijetne: bližale so se namreč volitve in za trenutek se je zdelo, da bo Viktorju Orbánu končno izdan račun za njegovo dolgoletno tesno sodelovanje s Kremljem. Račun, kot vemo, nikoli ni dosegel naslovnika: Orbán je zmagal z najbolj prepričljivo večino po letu 2010.