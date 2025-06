Delo v tovarnah je precenjeno. Poklici prihodnosti so drugje

V nadaljevanju preberite:

Trumpovi privrženci so enotni: Amerika potrebuje tovarne. Predsednik opisuje, da so delavci »s tesnobo opazovali, kako so tuji voditelji kradli naša delovna mesta, tuji goljufi ropali naše tovarne in tuji plenilci razbili naše nekoč tako lepe ameriške sanje«. Peter Navarro, njegov svetovalec za trgovino, pravi, da bodo carine »napolnile vse napol prazne tovarne«. Howard Lutnick, minister za trgovino, pa ponuja najbolj banalno karikaturo od vseh: »Armada milijonov in milijonov ljudi, ki privija majhne vijake v iphone – takšne stvari se bodo vrnile v Ameriko.«