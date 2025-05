Izgubarsko Trumpovo družbeno omrežje beži v bitcoin

Iz medijske družbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa Trump Media and Technology Group (TMTG) so sporočili, da so sklenili dogovor z institucionalnimi vlagatelji o dokapitalizaciji v višini 2,5 milijarde ameriških dolarjev (približno 2,3 milijarde evrov), zbrana sredstva pa nameravajo nameniti za nakup bitcoina in vzpostavitev obsežne kriptorezerve. Ta poteza nadaljuje preusmeritev podjetja, najbolj znanega po družbenem omrežju truth social, v svet finančnih storitev in digitalnih valut.

Po navedbah TMTG bo približno petdeset vlagateljev v sklopu zasebne ponudbe vložilo 1,5 milijarde dolarjev (okoli 1,38 milijarde evrov) za nakup navadnih delnic podjetja, dodatno milijardo dolarjev (približno 920 milijonov evrov) pa bo družba zbrala z izdajo zamenljivih prednostnih obveznic, ki jih bo kasneje mogoče pretvoriti v delnice. Kot poroča New York Times, gre domnevno za prodajo približno 58 milijonov delnic po ceni 25,72 dolarja za delnico, posel pa bi lahko bil sklenjen že v četrtek.

Agencija Reuters dodaja, da bodo obveznice vrednotene s 35-odstotno premijo. Zbrana sredstva bodo namenjena oblikovanju »bitcoin zakladnice«, ki bo dodana v bilanco stanja podjetja poleg obstoječih 759 milijonov dolarjev v gotovini in kratkoročnih naložbah, s katerimi je TMTG razpolagal konec prvega četrtletja, navajata CBS News in Reuters.

Trump in njegova družina so vse bolj vpeti v številna kriptopodjetja. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Direktor in predsednik TMTG Devin Nunes je v pripravljeni izjavi dejal, da bo ta naložba »pomagala braniti naše podjetje pred nadlegovanjem in diskriminacijo finančnih institucij, ki pestijo številne Američane in ameriška podjetja«.

Kljub optimističnim napovedim vodstva so se delnice TMTG po objavi novice močno pocenile, saj so vlagatelji zaskrbljeni zaradi potencialne razvodenitve vrednosti obstoječih delnic, vključno s Trumpovim deležem. Delnica je padla za osem do deset odstotkov. Donald Trump je največji delničar TMTG, njegov več kot 50-odstotni delež pa z vrednostjo okoli 2,7 milijarde dolarjev predstavlja eno njegovih najvrednejših naložb, piše New York Times.

Poteza TMTG odraža tudi spremenjeno stališče Donalda Trumpa do kriptovalut. Med svojim prvim mandatom jih je označil, da »niso denar« in da njihova vrednost temelji »na redkem zraku«, pri čemer je izpostavljal njihovo nestanovitnost. Vendar pa je med predsedniško kampanjo maja 2024 na dogodku v svojem klubu Mar-a-Lago na Floridi prejel zagotovila podpornikov kriptoindustrije, da bodo znatno finančno podprli njegovo ponovno izvolitev, poroča agencija AP.

Kot predsednik je svojim uradnikom naročil oblikovanje nacionalne »strateške kriptorezerve«, ki naj bi vključevala bitcoin, ethereum in manj znane kriptovalute, navaja CBS News. Njegova administracija naj bi zavzela bolj naklonjen pristop do digitalnih sredstev kot Bidnova.

Med kampanjo lansko leto je Trump prejel zagotovila o znatni finančni podpori iz kriptoindustrije. FOTO: Kevin Wurm/Reuters

Trump in njegova družina so vse bolj vpeti v številna kriptopodjetja. Prejšnji teden je Trump v svojem luksuznem golf klubu v Severni Virginiji priredil večerjo za 220 največjih vlagateljev v enega od svojih drugih kriptoprojektov – meme kovanec $TRUMP. Kritiki predsednika ZDA so bili glasni, češ da predsednik meša svoje dolžnosti v Beli hiši z osebnim dobičkom.

Odločitev TMTG za vstop v svet kriptovalut prihaja v časih, ko se njegova osrednja platforma Truth Social sooča s finančnimi težavami. V prvem četrtletju je Truth Social po poročanju New York Timesa pridelal izgubo v višini 31,2 oziroma 32 milijonov dolarjev ob prihodkih v višini le okoli 820.000 dolarjev iz oglaševanja in drugih virov. Podjetje je v regulatornem dokumentu navedlo, da je Truth Social doslej ustvaril »omejene prihodke od oglaševanja« in da pričakuje »znatne stroške in izgube iz poslovanja v bližnji prihodnosti«, medtem ko razvija svojo storitev pretakanja vsebin. Platforma ne objavlja podatkov o številu uporabnikov.

Poteza TMTG je del trenda v poslovnem svetu onkraj luže, kjer podjetja dodajajo bitcoin in druge kriptovalute v svoje bilance stanja, da bi izkoristila naraščajoče cene žetonov, še posebej v časih, ko Trumpova administracija kaže večjo naklonjenost digitalnim valutam.

Poteza TMTG je del trenda v poslovnem svetu onkraj luže, kjer podjetja dodajajo bitcoin in druge kriptovalute v svoje bilance stanja. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Vendar pa kriptoambicije Trump Media že privabljajo pozornost zakonodajalcev. Demokratska senatorka Elizabeth Warren je prejšnji mesec ameriškega regulatorja za vrednostne papirje povprašala o načrtih za nadzor nad skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki jih namerava lansirati Trump Media.