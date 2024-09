Bivši republikanski podpredsednik ZDA podprl Kamalo Harris

Demokratsko kandidatko za predsednico ZDA Kamalo Harris sta podprla tudi nekdanji republikanski podpredsednik ZDA Dick Cheney in njegova hčerka, nekdanja republikanska kongresnica Liz Cheney. Harris je med kampanjo v Pittsburghu v soboto dejala, da je počaščena, republikanski protikandidat Donald Trump pa se je odzval z ostrim napadom.

»Počaščena sem zaradi njune podpore, saj sta kot spoštovana voditelja dala pomembno sporočilo, da je pomembno državo postaviti nad stranko. Ljudem je dovolj delitev in njuno dejanje je zelo pogumno,« je novinarjem po poročanju ameriških medijev dejala Harris.

Nekdanji podpredsednik Cheney, ki je veljal za jastreba in se je aktivno zavzemal za vojno v Iraku, je v petek dejal, da bo na novembrskih predsedniških volitvah volil Kamalo Harris. Ob tem je opozoril na grožnjo, ki jo po njegovem mnenju predstavlja Trump.

»V 248-letni zgodovini naroda ni bilo posameznika, ki bi bolj ogrožal našo republiko kot Donald Trump. Z lažmi in nasiljem je poskušal ukrasti zadnje volitve, da bi se obdržal na oblasti, potem ko so ga volivci zavrnili. Nikoli več mu ne moremo zaupati oblasti. Kot državljani imamo dolžnost, da postavimo državo nad strankarstvo in branimo ustavo,« je sporočil Cheney.

Njegova hčerka Liz, ki je bila članica posebnega odbora za preiskavo napada Trumpovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja 2021, je demokratsko kandidatko podprla nekaj dni prej. Zaradi nasprotovanja Trumpu je sicer Cheney leta 2022 izgubila strankarske volitve za zvezni kongres.

Trump je v odzivu na svojem družbenem mediju Truth Social ostro napadel tako oba Cheneyja kot Harris. Dicka Cheneyja, ki je bil med pobudniki vojne proti Iraku v času vlade predsednika Georgea Busha mlajšega leta 2003, je označil za republikanca le po imenu.

Trump je sicer v soboto nastopil na predvolilnem shodu v zvezni državi Wisconsin. V svojem slogu izrekel vrsto žaljivk, pretiravanj in neresnic, pri čemer je slikal apokaliptično Ameriko, ki naj bi jo vodila levičarska diktatura oziroma »lopovski režim«, kot ga je poimenoval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Konec tedna sta kampanji obeh predsedniških kandidatov objavili, koliko denarja so zbrali v avgustu. Harris je zbrala 361 milijonov dolarjev, Trump pa 130 milijonov.

Odkar je 21. januarja prevzela štafeto predsedniške kandidature od predsednika ZDA Joeja Bidna, je Harris za kampanjo zbrala 540 milijonov dolarjev, poroča televizija ABC, na kateri se bosta Harris in Trump v torek pomerila na prvem in verjetno edinem televizijskem soočenju pred volitvami 5. novembra.