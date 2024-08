Kamala Harris v prvem intervjuju zavrnila kritike o spreminjanju stališč

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je sinoči na televiziji CNN – v svojem prvem intervjuju, odkar je konec julija od predsednika Joeja Bidna prevzela štafeto predsedniške kandidature demokratske stranke za novembrske volitve – zavrnila obtožbe o spreminjanju političnih stališč.

»Mislim, da je najpomembnejši vidik mojih političnih odločitev ta, da se moje vrednote niso spremenile,« je odgovorila na vprašanje o tem, da je včasih nasprotovala pridobivanju nafte z hidravličnim drobljenjem (fracking) in zagovarjala dekriminalizacijo nezakonitih prestopov meje, sedaj pa spremenila svoja stališča.

Zagotovila je, da se njena politika glede nezakonitega priseljevanja ni spremenila, in dodala, da je kot tožilka preganjala tihotapce ljudi in mamil.

Neposrednemu odgovoru na vprašanje, ali jo je Joe Biden takoj podprl kot naslednico, ko ji je sporočil odločitev o odstopu od kampanje, se je izognila z nizanjem pohval na račun predsednikovih politik in značaja. Zagotovila je, da bo nadaljevala z Bidnovimi politikami, tako doma kot v tujini. To bo razveselilo republikance na čelu s predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom, ki predvsem gospodarsko, okoljsko in migrantsko politiko pod Bidnovo vlado krivijo za vse, kar naj bi bilo narobe z državo.

Kamala Harris je med drugim dejala še, da bo poskušala oživiti tradicijo imenovanja predstavnika opozicijske stranke v kabinet. »Mislim, da se je pri sprejemanju odločitev pomembno obdati z ljudmi z drugačnimi stališči in izkušnjami,« je dejala, vendar ni povedala, za katerega republikanca se bo odločila.

Predsedniška kandidatka demokratov je s svojimi odgovori sicer nekoliko razočarala republikance in nekatere novinarje, saj ponovno ni podrobno opisovala svojih političnih načrtov, s čimer se želi načrtno izogniti temu, da bi nasprotnikom ponudila material za kritike.

Intervjuja se je udeležil tudi njen podpredsedniški kandidat, guverner Minnesote Tim Walz, ki ni dobil veliko vprašanj, tudi on pa se je izognil podrobnim odgovorom.

Intervju je potekal v mestu Savannah v zvezni državi Georgii, na koncu podeželske turneje demokratskih kandidatov po državi, ki bo letos ena od odločilnih.

Na zborovanju pred okrog 8000 privrženci je Harris opozorila, da bo tekma tesna vse do konca, ne glede na to, da prevzema vodstvo v anketah. Zborovanje so prekinili propalestinski protestniki, Harris pa jim je zagotovila, da z Bidnom trdo delata na dogovoru o vrnitvi talcev in prekinitvi spopadov v Gazi.