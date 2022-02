V kanadski Ottawi zaradi protesta anticepilcev razglasili izredne razmere

6.32 V Ottawi zaradi protesta anticepilcev izredne razmere

Župan kanadske prestolnice Jim Watson je včeraj razglasil izredne razmere zaradi protestov proti ukrepom za zajezitev širitve pandemije covida-19, kot so zaščitne maske in cepljenje. Ottawo so zavzeli tovornjakarji, ki nasprotujejo protikoronskim ukrepom. Podporo dobivajo tudi od republikancev iz ZDA.

Ottawo so zajeli protesti že pred tednom dni. Nekaj sto protestnikov je vztrajalo ves minuli teden, konec tedna pa se jim jih je pridružilo več tisoč. Prebivalci Ottawe so zaradi protestnikov, ki so prišli iz raznih delov Kanade in se razglasili za »konvoj svobode«, nezadovoljni. Protestniki trobijo s sirenami, kričijo in ovirajo normalno življenje. Nekateri nosijo kljukaste križe, vsi pa trdijo, da bodo vztrajali, dokler ukrepi ne bodo odpravljeni.

Pri tem jih podžigajo ameriški republikanci na čelu z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je premiera Kanade opredelil za »skrajno levega norca, ki uničuje Kanado s ponorelimi ukrepi proti covidu-19«.

Nekdanji ameriški veleposlanik v Kanadi Bruce Heyman pa je v nedeljo svojim rojakom na desni priporočil, naj pustijo Kanado pri miru in se ne vpletajo v njene notranje zadeve. »Kanada na žalost doživlja vpletanje radikalnih ameriških politikov. Trump in njegovi sledilci so grožnja ne le ZDA, ampak vsem demokracijam,« je tvitnil veleposlanik v času vlade predsednika Baracka Obame.

FOTO: Blair Gable/Reuters

Spletna stran za zbiranje donacij GoFundMe je najprej sporočila, da bo denar iz Amerike, ki je bil namenjen protestnikom, razdelila dobrodelnim organizacijam. Republikanski guverner Floride Ron DeSantis, ki razmišlja o predsedniški kandidaturi 2024, se je nemudoma pritožil. GoFundMe se je zaradi tega in drugih pritožb odločil, da bo denar raje vrnili donatorjem in da preko te strani ne bo več potekalo zbiranja denarja za antricepilce v Kanadi.

Oglasil se je tudi pravosodni minister Teksasa Ken Paxton, ki je dejal, da so domoljubni Teksašani dali denar kanadskim tovornjakarjem, teksaški zvezni senator Ted Cruz pa je izjavil, da vlada nima pravice, da sili ljudi v izpolnjevanje samovoljnih zahtev. Premier Ontaria Doug Ford se je zaradi tega pritožil, da gre za okupacijo, nekdanji Trudeauov svetovalec Gerald Butts pa je tvitnil, da za nekatere ameriške politike patriotizem očitno pomeni najemanje drhali za obleganje prestolnice skupine G7.

5.48 Na olimpijskih igrah 24 dodatnih okužb z novim koronavirusom

Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so v preteklem dnevu potrdili 24 okužb z novim koronavirusom med udeleženci iger. Med njimi je bilo 12 športnikov in drugih članov odprav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so sporočili organizatorji, je bilo v preteklem dnevu opravljenih 74.000 testov na novi koronavirus. Od 24 okužb jih je bilo 10 med udeleženci, ki so prispeli na letališče v Pekingu iz tujine v nedeljo. Prireditelji iger so od 23. januarja doslej zabeležili 385 primerov okužb z novim koronavirusom.