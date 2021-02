Kanadska vlada skupino Ponosni fantje razglasila za teroristično

Ponosni fantje na shodu v Washingtonu. FOTO: Stephanie Keith/AFP

Kanadska vlada je v sredo skrajnodesničarsko skupino Ponosni fantje (Proud Boys), ki v ZDA podpira nekdanjega predsednika, razglasila za teroristično organizacijo. Po razglasitvi članstvo v skupini še ne pomeni nujno zagrešitve kaznivega dejanja, a daje pristojnim kanadskim službam dovoljenje za, denimo, zaplembo sredstev.Kanadski minister za javno varnostje dejal, da je na odločitev vplivala ključna vloga skupine v napadu na ameriški kongres 6. januarja. Minister je skupino opisal kot »neofašistično organizacijo, ki uporablja politično nasilje«, njeni člani pa da zagovarjajo »mizogino, islamofobično, antisemitsko, protimigrantsko in/ali supremacistično ideologijo«, navaja britanski Guardian. Skupino je leta 2016 ustanovil skrajnodesničarski politični komentator in pisec Kanadčan(prav tako soustanovitelj revije Vice). Skupini, ki jo ameriški FBI uvršča med ekstremistične organizacije, sta leta 2018 uporabo računov onemogočila facebook in instagram, še piše britanski časopis.Vodja Ponosnih fantovje kanadsko potezo označil za neumnost, ker predstavlja kršenje svobode izražanja in zanjo ni nobene osnove. »Vse, kar so kanadski Ponosni fantje storili doslej, je to, da so se udeleževali zborovanj,« je sporočil Tarrio. Povedal je, da je kanadska skupina Ponosnih fantov zelo umirjena v primerjavi z ameriško. V Kanadi je menda od tisoč do 1500 članov te skupine.Po kanadski potezi se je z vprašanjem, ali bo vlada predsednika ZDAstorila podobno, soočila tiskovna predstavnica Bele hiše. Odgovorila je, da trenutno poteka pregled vseh domačih skrajnežev v ZDA, odločitve pa da bodo sprejemali po reviziji.