Kandidata sta se predstavila, zdaj odloča ameriško ljudstvo

Okrog 162 milijonov ameriških volivcev, blizu 66 odstotkov vseh, bo danes zaključilo izbiranje predsednika ali predsednice države, številnih predstavnikov v kongresu in senatorjev. Najbolj odločilna za prihodnost ZDA in sveta bo izbira za Belo hišo med republikancem Donaldom Trumpom in demokratko Kamalo Harris, pomemben je tudi kongres, ki lahko pomaga pri vladanju ali ga omejuje.

Tokrat volitve potekajo v znamenju globoke ideološke, politične, gospodarske in še kakšne razklanosti ZDA, ki so v 19. stoletju že bojevale krvavo državljansko vojno. Sedanje sovražnosti se ne morejo primerjati s tedanjimi vprašanji sužnjelastništva in odcepitve zveznih držav, ki se niso hotele odpovedati gnusni praksi, a tudi sedanje obmetavanje s fašisti, stalinisti, norci in idioti ne pomaga k narodni spravi.