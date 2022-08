Kansas za pravico do splava

V nadaljevanju preberite:

Po junijskem obračunu vrhovnega sodišča z zvezno pravico do splava so na ZDA leteli ostri očitki, Kansas pa z referendumsko odločitvijo za ohranitev te pravice na državni ravni dokazuje upravičenost vračanja tako spornih vprašanj k volivcem. Skoraj 60 odstotkov udeležencev torkovega referenduma je zavrnilo predlog prevladujočega republikanskega parlamenta za pomembno omejitev pravice do umetne prekinitve nosečnosti.