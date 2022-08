Kdo bo sploh še verjel v socializem

V nadaljevanju preberite:

»Mi nič več ne vemo, kaj je socializem, prav tako ne vemo, kako bi do njega prišli, pa vendar ostaja naš cilj.« Tako je govoril Deng Xiaoping, mož, čigar 118. rojstni dan je minuli ponedeljek minil brez kakšne posebne pozornosti. Tudi februarja so le redki zaznamovali četrt stoletja od njegove smrti, čeprav gre za moža, ki je v zgodovino že zapisan s črkami, ki so veliko večje od njegovih 157 centimetrov, kolikor je meril v višino.