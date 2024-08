Kdo pije in kdo plača v Bruslju

V nadaljevanju preberite:

Koliko države članice vplačajo v proračun EU in koliko plačil nato prejmejo iz bruseljske blagajne, je eno od bolj kočljivih političnih vprašanj. Evropska komisija, denimo, raje ne objavlja več pregleda podatkov o operativnem proračunskem saldu, iz katerega izhaja podatek, kakšen neto položaj ima katera od držav.

Največje neto prejemnice iz proračuna EU so bile Poljska (8,2 milijarde evrov), Romunija (šest milijard evrov) in Madžarska (4,6 milijarde evrov). Največ neto plačila na prebivalca pa so prejele Estonija, Hrvaška in Latvija z več kot 600 evri. Med neto prejemnicami v okviru operativnega salda prejmejo na prebivalca manj kot Slovenija (192,5 evra) Ciper, Belgija in Španija.