Dan D za Ursulo von der Leyen

V nadaljevanju preberite:

Pred glasovanjem evropskega­ parlamenta o Ursuli von der Leyen­ je bilo na hodnikih v Strasbourgu veliko negotovosti. Toda med akterji različnih političnih barv je prevladovalo prepričanje, da bo Nemki uspelo dobiti še en petletni mandat na čelu evropske komisije.

Iz desnosredinske EPP so prihajala opozorila, da bi bila padec Ursule von der Leyen in politični kaos, ki bi sledil, pravzaprav velika usluga Viktorju Orbánu in Vladimirju Putinu. »Pričakujemo kar udobno večino,« je bilo slišati optimistično napoved iz njihovih krogov. Štirje poslanci slovenske SDS so v EPP med deklariranimi »oporečniki«.

er bo glasovanje zgodaj popoldne tajno, na koncu ni mogoče ugotoviti, kaj je v resnici poslanec obkrožil na glasovnici.