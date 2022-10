Kijev bi hotel izraelsko zlato kupolo

V nadaljevanju preberite:

O tem, da Rusija v napadih na Ukrajino v zadnjem času uporablja čedalje več iranskih brezpilotnih letal, zahodni mediji poročajo že dlje časa. Po trditvah ukrajinskega vojaškega vrha so večino teh brezpilotnih kamikaz, ki jih ruske sile pošiljajo v napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, sestrelili. To so namreč zelo glasne in dovolj počasne letalske priprave, a tiste, ki priletijo na cilj, s svojim eksplozivnim telesom naredijo precejšnjo škodo.