Kimči bi lahko bil preveč pekoč za svet

Ko so v Pjongjangu ta teden začeli urejati mednarodno letališče in umikati letala, ki so bila parkirana blizu piste, so izkušeni opazovalci ugotovili, da se obeta obisk tujega državnika, ki bo pripotoval v spremstvu velike flote. Takšno urejanje letališča so namreč v Severni Koreji opravili samo, ko so septembra 2018 pripotovali na obisk visoki gostje iz Kitajske in Rusije, nato pa še mesec dni pozneje, preden je v Pjongjang pripotoval takratni južnokorejski predsednik Mun Dže In. Nato pa še junija 2019, ko je prispel kitajski predsednik Xi Jinping.