Kitajska letala vdrla v območje zračne obrambe Tajvana

Kitajska je v ponedeljek v območje zračne obrambe Tajvana poslala 30 vojaških letal, od tega več kot 20 lovcev, je sporočila tamkajšnja vlada. Tajvan živi pod stalno grožnjo kitajske invazije, ki otok vidi kot del svojega ozemlja, ki si ga namerava priboriti nazaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V luči kitajskega vdora je tajvansko obrambno ministrstvo mobiliziralo svoja letala in namestilo obrambne raketne sisteme, da bi sledili letalom, ki so vstopila v njihovo območje.

Ponedeljkov vdor v območje zračne obrambe Tajvana je bil največji vdor od 23. januarja, ko je 39 kitajskih letal vstopilo v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe (ADIZ). ADIZ sicer ni enak tajvanskemu teritorialnemu zračnemu prostoru, ampak obsega veliko večje območje, ki se prekriva z delom kitajskega identifikacijskega območja zračne obrambe in vključuje celo del celine. Ameriške oblasti so prejšnji teden obtožile Peking, da povečuje napetosti glede otoka, pri čemer je državni sekretar Antony Blinken kot primer vse bolj provokativne retorike in dejavnosti posebej omenil prav vdore v območje zračne obrambe Tajvana.

Blinken je izrazil svoje pripombe po tem, ko je ameriški predsednik Joe Biden v odgovoru na vprašanje med obiskom na Japonskem dejal, da je Washington pripravljen braniti Tajvan v primeru napada. Lani je Tajvan evidentiral 969 vdorov kitajskih vojaških letal v svoj ADIZ. V letu 2022 so oblasti doslej poročale o 465 vdorih, kar je skoraj 50 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Zaradi velikega števila poletov so tajvanske letalske sile pod velikim pritiskom, v zadnjih letih pa so doživele vrsto nesreč s smrtnim izidom.