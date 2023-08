Kitajska pred dilemo, kako osmisliti neuspeh

V nadaljevanju preberite:

Poletje je v kitajsko glavno mesto prineslo zadah katastrofe. Po vztrajnem vročinskem valu je Peking in sosednjo pokrajino Hebei prizadelo tropsko neurje. Doksuri. V poplavah je umrlo na desetine ljudi, okoli 150.000 pa jih je moralo zapustiti svoje domove.

Ta teden je bila pod vodo tudi cesarska palača, znana pod imenom Prepovedano mesto. Ker je zahodni del tega kompleksa rezidenca najvišjega kitajskega vodstva, se zdaj mnogi sprašujejo, kje je v tem nevihtnem kaosu predsednik Xi Jinping. Predsednik je izdal ukaz, da je treba storiti vse, da se poišče več deset pogrešanih in reši na tisoče ljudi, ki so ostali ujeti v svojih hišah in celo v vlakih. A za zdaj nihče ne ve, ali so Xi in drugi najvišji funkcionarji ostali v Pekingu, ali pa so morda že odpotovali v letovišče Beidaihe, kjer se vsako leto zberejo na tajnem počitnikovanju in razpravljajo o najpomembnejših problemih nacije.