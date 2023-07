Korak za korakom bližje usodnemu spopadu

V nadaljevanju preberite:

Kadar Kitajska in Rusija izvajata skupne vojaške vaje, to ni nujno razlog za zaskrbljenost. Hkrati pa je lahko prav to. Omenjeni sili nista naravni zaveznici, pri čemer se je zlasti Kitajska dolga desetletja upirala kakršnimkoli bližnjim stikom, ki bi spominjali na zavezništvo. Ko je rusko obrambno ministrstvo v nedeljo sporočilo, da se je pravkar končala skupna vaja kitajskih in ruskih oboroženih sil v Japonskem morju, pa so morale vse članice severnoatlantskega zavezništva pozorno prebrati obrazložitev, zakaj so sploh potekali ti manevri.

»Zaradi krepitve pomorske kooperacije,« je pojasnilo rusko ministrstvo. »In zaradi ohranjanja stabilnosti in miru na azijsko-pacifiškem območju.« Med temi vrsticami pa je pravzaprav pisalo: »Te vaje so posledica Natovega širjenja proti vzhodu vse do Tihega oceana. Na ta način Zahod opozarjamo, da vlada med Moskvo in Pekingom veliko večja podobnost glede občutka ogroženosti pred to vojaško zvezo, kot pa so med Rusijo in Kitajsko globoke razlike glede kateregakoli pomembnega strateškega vprašanja.«