Kdo je iz korejske vojne pobral pravi poduk?

Prejšnji konec tedna je na stadionu v Pjongjangu korakalo več deset tisoč Severnih Korejcev z medicinskimi maskami na obrazu, ki so spominjale na mučne posledice pandemije covida-19. V rokah so nosili transparente, ki so pozivali k maščevanju proti »ameriškim imperialistom za vso kri, ki so jo prelili pripadniki korejskega naroda«.

Stadion je bil poln do zadnjega kotička. Po okoliških ulicah pa je v »spontano« oblikovanih kolonah korakalo še okoli sto tisoč ljudi. Z desnico, stisnjeno v pest, in z enakim sporočilom »ameriškim imperialistom«, pa tudi vsem imperialistom v severnokorejskem sosedstvu. »Do konca uničimo ameriške imperialistične okupatorje,« je pisalo na enem od transparentov. »Celotna ameriška celina je na dosegu naših izstrelkov,« je opozarjal drugi.