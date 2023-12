Kitajska si ne želi videti poraza Putina v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Odnosi med državama, ki si delita več kot 4200 kilometrov meje, so vedno strateški. Odnosi med silama, ki si delita podobno zasnovo varnosti in zelo identično tolmačenje nevarnosti, ki ju za vsako od njiju predstavlja Amerika, so še posebej strateški. Torej ni nič nenavadnega, da je kitajski predsednik Xi Jinping med včerajšnjim srečanjem z ruskim premierom Mihailom Mišustinom ponovil, da je krepitev »tesnega prijateljstva med državama strateška izbira obeh strani, ki temelji na globalnih interesih njunih narodov«.