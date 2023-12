Prekratka krila kitajskega zmaja

V nadaljevanju preberite:

Azijska velesila je znova na zgodovinskem razpotju, zato se ni nič manj pričakovalo od partijskega in državnega voditelja Xi Jinpinga. Vse oči so bile na široko odprte v pričakovanju čarobne palice, ki bi zdaj že močnemu, toda vznemirjenemu zmaju naredila krila in ga poslala v novo nebo »kakovostne rasti«. Takšnega zmaja potrebujemo, da bi spremenil Kitajsko ne le v srednje razvito državo, temveč tudi v svetovno tehnološko vodjo, ki ne bi več samo proizvajala za razvite, temveč bi razvitim prodajala tudi svoje rešitve najvišjega razreda.

Toda ker ga niso napovedali niti na zasedanju politbiroja prejšnji teden, je bil tretji plenum potisnjen na stranski tir. Ne glede na to, kaj je bil razlog za takšno odločitev, ta zbuja skrb. Potem ko je lani dobil neomejeni mandat na čelu partije, si zdaj Xi Jinping želi uničiti tudi to institucijo in svoji naciji dati vedeti, da je absolutist, in to nič manjši od Maa, ali pa se spoprijema s prevelikim valom znotraj partijskih disidentov, ki so nezadovoljni z njegovimi politikami in pripravljeni na upor, takoj ko bi se pokazala priložnost. Plenum bi lahko bil izhodišče za ta korak.