Najkrajša stranica trikotnika

Vrhunsko srečanje EU in Kitajske bo danes in jutri končno potekalo v živo, potem ko je bilo trikrat zgolj virtualno. Evropske voditelje bo sprejel tudi Xi Jinping. Še preden so omenjeni funkcionarji pripotovali v Peking, je kitajski zunanji minister Wang Yi v ponedeljek zbral veleposlanike vseh 27 članic Unije in prek njih sporočil v Bruselj, da »če bosta Kitajska in EU izbrali dialog in sodelovanje, gotovo ne bo blokovske konfrontacije«.

Dialog očitno ni vprašljiv, pa tudi kar zadeva sodelovanje – ob več kot 856 milijardah evrov blagovne izmenjave, kolikor je znašala v letu 2022 –, ne bi mogli trditi, da je na nizki ravni. Tudi tukaj je primanjkljaj, in to na evropski strani, saj je izvoz iz EU na kitajski trg v tem velikanskem znesku znašal zgolj slabih 240 milijard evrov. Seveda bo prva tema, o kateri se bodo hoteli Evropejci pogovarjati s premierom in predsednikom azijske sile, kako uvesti poštena pravila igre v ta odnos, o katerem je Borrell vnaprej dejal, da ne odseva enakopravnih interesov na obeh straneh.

Tako prvi kot drugi imajo za ta dvoboj pripravljeno orožje. Evropejci bodo ponavljali obtožbe o subvencioniranju kitajskih izvoznikov, Kitajci pa bodo trdili, da je razlog za neravnovesje v evropskih omejitvah izvoza visokotehnoloških izdelkov, ki bi jih Kitajska še kako kupovala, če ne bi bilo sankcij in prepovedi.