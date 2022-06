Kitajska vrača Putina na mednarodno prizorišče

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je kitajski voditelj Xi Jinping 15. junija, za svoj 69. rojstni dan, obdaroval s telefonskim pogovorom z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, so si v Pekingu in Moskvi očitno različno tolmačili vsebino tega dialoga. Na kitajski osrednji televiziji so zatrdili, da je Xi Jinping »aktivno podprl svetovni mir in stabilnost svetovne gospodarske ureditve«, v Kremlju pa so poudarili, da je Xi Jinping podčrtal »zakonitost ruskega delovanja za zaščito lastnih nacionalnih interesov, soočenih z varnostnimi težavami, ki jih povzročajo tuje sile«.