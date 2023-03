Kitajsko stoletje se je končalo, preden se je začelo

V nadaljevanju preberite:

Ko sem nekega kitajskega diplomata nedavno vprašala, ali bo po njegovem sploh kdaj nastopilo »kitajsko stoletje«, mi je odgovoril z vprašanjem: »Kdo je tisti, ki poimenuje stoletja?« Jasno je, da to počnemo mi na zahodu, sem mu odgovorila. In ko me je vprašal, čigavo je stoletje, v katerem živimo, sva se strinjala, da je ameriško.

»Eh, torej sploh ne bo kitajskega stoletja,« je vzkliknil in pojasnil, da Kitajska ne načrtuje tega, da bi zavladala svetu. »Kitajska ima preveč domačih problemov in nikoli ne bo globalni hegemon, kot velja za ZDA,« je dodal in se o tej temi ni hotel več pogovarjati.