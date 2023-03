Od robotov do nadzora pristanišč, povsod v ospredju Kitajska

Ker imamo ljudje okoli sebe vse več tehnoloških naprav, še več jih imajo podjetja, da ne govorimo o celotnih tovarnah, ni več pomembno, da dobro deluje zgolj posamezen izdelek, temveč je treba vse naprave povezati v delujočo celoto, da ima uporabnik od njih pravo korist. Prav to je bilo bistvo tokratnega svetovnega mobilnega kongresa v Barceloni.

Na začetku pandemije so mnogi napovedovali, da bo sodobna tehnologija dobila še večjo veljavo, saj naj bi med skrivanjem pred virusom spoznali, da večino sestankov lahko opravimo od doma. Toda realnost je drugačna – četudi tehnologija napreduje, ljudje potrebujemo medsebojni stik in izmenjavo mnenj, kar je potrdil tudi Svetovni mobilni kongres v Barceloni.

Mask ni več in ljudje spet množično potujejo, zato je bilo v katalonski prestolnici skoraj vse spet tako kot v starih časih. Prišlo je več kot 80.000 obiskovalcev, od tega četrtina iz Azije in vsaj pet tisoč iz Kitajske. Organizatorji so še razkrili, da je bilo med obiskovalci Barcelone kar polovico takšnih, ki so v svojih podjetjih del vodstvenih struktur, od tega je bilo 21 odstotkov direktorjev svojih podjetij.

Premier in kralj s strateškimi sestanki

Raznolikost podjetij na svetovnem mobilnem kongresu je vsako leto večja, kar nakazuje, da tehnološki razvoj odpira številna nova vprašanja. Še pred kratkim so bili proizvajalci osredotočeni predvsem na tehnološko brezhibnost posameznega produkta, zdaj pa postaja čedalje pomembneje, da so naprave tudi medsebojno ustrezno povezane.

Številni so preizkusili naprave za razširjeno resničnost. FOTO: Pau Barrena/AFP

Če sistem dobro deluje, ima podjetje precej boljše podatke, kaj se dogaja s surovinami pri prevozu v tovarno, kakšne so zaloge, kako hitra je proizvodnja, kje so največji zastoji v delovnem procesu, kako poteka prodaja … Za vse to so nujni ustrezna oprema, omrežje in tudi varnost, zato je vse bolj v ospredju strategija in manj pripomočki (widgeti). Na dogajanje na sejmu je namreč vplivala tudi vojna v Ukrajini, zaradi katere sta še večji pomen dobili spletna in podatkovna varnost.

Za uspešno povezane naprave je treba urediti in uskladiti omrežja, treba je imeti pravo infrastrukturo, marsikaj je povezano z zakonodajo. Nemalokrat imata pomembno besedo lokalna in državna politična oblast, zato ni čudno, da so na sejmu s svojimi stojnicami prisotne celo državne delegacije, ki želijo k sebi privabiti tuji kapital in znanje.

Robot, zasnovan za oskrbo starejših ljudi, ki ga proizvaja Eurecat (Tehnološki center Katalonije). FOTO: Pau Barrena/AFP

Mobilni kongres v Barceloni je tudi za Španijo izjemnega pomena, zato so ga že prvi dan obiskali županja Barcelone Ada Colau, španski premier Pedro Sánchez in španski kralj Filip VI. Vsi trije niso imeli samo protokolarnih obveznosti, temveč so opravili kar nekaj delovnih sestankov, denimo z vodilnimi možmi podjetja Meta (Javier Oliván in Nick Clegg) in s predstavniki ameriškega podjetja Cisco Systems, ki je napovedalo, da bo v Barceloni odprlo svoj prvi center za oblikovanje mikročipov v Evropski uniji.

Honor z napredno kamero in izredno baterijo

Vsekakor je bilo očitno, da so sejem v Barceloni skušala čim bolj unovčiti kitajska mobilna podjetja (skupno jih je več kot 150) in ves svet opozoriti na svoje znanje in kakovost. Med njimi je Honor, nekdaj sestrsko podjetje Huaweia, vendar zdaj eni in drugi jasno poudarjajo, da nimajo nič več skupnega. Honor želi večji del na mednarodnem trgu, kar bo poskušal doseči s tremi mobilnimi napravami iz družine Magic. Gre za tri mobitele: magic5 lite, magic5 pro in magic vs.

Takšen je razširjen zaslon modela honor magic vs. FOTO: Aljaž Vrabec

Največ pozornosti je vzbudil preklopni magic vs. Čeprav je tanek in lahek, premore baterijo z zmogljivostjo 5000 mAh, največjo med zložljivimi pametnimi telefoni pod 270 gramov. Pri tovrstnih mobitelih je vedno vprašanje, kako dolgo bodo vzdržali tečaji za pregibanje, in pri Honorju obljubljajo, da njihov mobitel lahko zdrži do 400.000 pregibov. Če torej opravite sto pregibov na dan, to lahko počnete več kot deset let. Ko je telefon zaprt, ima 6,45-palčni zaslon, ko ga razprete, pa 7,9-palčnega.

Med najbolj dodelane modele spada magic5 pro, ki temelji na operacijskem sistemu android 13. Ima kombinacijo trojne glavne kamere (širokokotna kamera, ultra širokokotna kamera in teleobjektivna kamera, vsaka z ločljivostjo 50 milijonov slikovnih točk). Za vse tiste, ki telefon držijo v rokah po pet ur ali več, bo koristna razbremenitev oči z nizko emisijo modre svetlobe in dinamično zatemnitvijo, ki simulira naravno svetlobo in zmanjšuje utrujenost oči.

Honorjev model magic5 pro Foto Josep Lago/AFP

Tehnološko manj izpopolnjen bo magic5 lite, a bo njegova glavna prednost zmogljiva baterija s 5100 mAh. Z enim polnjenjem bo omogočala do kar 29 ur pretakanja glasbe na youtubu, 24 ur pretakanja videa na youtubu, 19 ur brskanja po tiktoku in do 21 ur raziskovanja družbenih omrežij. V Sloveniji bo na voljo za 369 evrov, kar pa ne velja za različici magi5pro in magic vs, saj ju v slovenskih trgovinah še ni, a tudi če bi bili, bi bila cena bistveno višja.

Huawei ostaja prvi proizvajalec omrežne opreme na svetu, saj vpliv Washingtona v svetovnem merilu še zdaleč ni več odločilen.

Številne kitajske rešitve

Preizkus delovanja eksoskeleta Able, inovativnega robotskega eksoskeleta, ki ljudem z omejeno mobilnostjo pomaga stati, hoditi in sedeti. Foto Aljaž Vrabec

Eno od posebnosti je predstavil Lenovo v povezavi z Motorolo. Za zdaj gre šele za koncept: telefon in prenosnik lahko povečujeta svoj zaslon, ki se zvija kot žaluzija. Izdelka nista naprodaj, toda kažeta, kaj nas morda čaka v prihodnosti.

Zložljiv telefon je predstavil tudi Oppo, še en kitajski proizvajalec. Gre za model find N2 flip, ki pa se zlaga navpično in ne vodoravno. Spominja na samsung galaxy flip, a ima Oppov večji zunanji zaslon. Zraven so predstavili še očala air glass 2 za asistirano resničnost, saj med drugim popravljajo vid, predvajajo glasbo in besedilo, omogočajo klicanje, za ljudi s težavami s sluhom pa lahko celo pretvarjajo govor v besedilo.

Kongres v Barceloni je dobro unovčil tudi Xiaomi. Kitajski proizvajalec se je povezal z nemškim proizvajalcem fotoaparatov Leico, in tokrat so predstavili serijo 13 (xiaomi 13 Pro, xiaomi 13, xiaomi 13 lite). Pravijo, da je to telefon za tiste, ki želijo najboljšo kamero na pametnem telefonu, izboljšave pa prinašajo tudi višjo ceno.

Huawei z največjo ponudbo

Sploh največji razstavni prostor je imel Huawei, pri čemer to kitajsko podjetje marsikdo zmotno vidi samo kot proizvajalca mobitelov – v resnici predstavlja​Huawei izjemno široke rešitve. Čeprav se ZDA z nekaterimi svojimi partnericami trudijo za njegovo prepoved in omejitev, se Kitajci ne ustavljajo pri razvoju inovativnih rešitev. Huawei tako ostaja prvi proizvajalec omrežne opreme na svetu, saj vpliv Washingtona v svetovnem merilu še zdaleč ni več odločilen.

Huawei ponuja tudi strojno in programsko opremo za urejanje delovanja pristanišč. Foto Aljaž Vrabec

Obenem so pri Huaweiu pokazali tudi spremljanje 3D-posnetkov na mobilnem telefonu, pri čemer si ni treba nadeti posebnih očal. Dovolj je že, da mobilnik postavite na ustrezno razdaljo, in videli boste 3D-sliko.

Mobilna konferenca v Barceloni dokazuje, da Huawei še zdaleč ni osredotočen samo na omrežno opremo (bazne postaje in antene, 5G in 5,5G), temveč tudi na strojno in programsko opremo za skladišča in pristanišča, za tovarne, mesta s samovozečimi avtomobili, zraven pa tudi ponujajo rešitve, kako pri vsem tem uporabiti čim več obnovljive energije.

Robotski pes kitajskega podjetja Xiaomi je dobil družbo robotskega človeka. FOTO: Thomas Coex/AFP

Sto tisoč evrov za humanoidnega robota

Razstavni prostor Xiaomija ni privabljal obiskovalcev samo s telefoni, temveč tudi s humanoidnim robotom, ki so ga javnosti prvič predstavili avgusta lani. Visok je 177 centimetrov in tehta 52 kilogramov, predvsem pa dela družbo robotskemu psu cyberdogu, ki ga poznamo že od prej. Ideja je resda zanimiva in je pritegnila veliko pozornosti, drugo vprašanje pa je, kdo bi si kaj takega želel doma, saj deluje precej čudaško, pa čeprav je zmožen prepoznati 85 vrst okoljskih zvokov in posledično tudi 45 človeških čustev. Kdor vseeno hoče imeti doma robota v obliki človeka, bo moral odšteti skoraj sto tisoč evrov, saj njegova proizvodnja ni množična.

Robotskega psa je predstavil tudi Unitree Robotics (prav tako iz Kitajske). Če ga lastnik dregne, se upogne na drugo stran in ohrani ravnotežje, obenem je sposoben plesati in se postaviti na zadnje noge.