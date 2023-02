Ko brcneš, bolj boli, če nosiš visoke pete

V nadaljevanju preberite:

Z besedami, da je čas za novo generacijo, je nekdanja ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Nikki Haley razglasila še eno republikansko kandidaturo za predsedniške volitve 2024. Prvo je že novembra naznanil prejšnji predsednik Donald Trump, ki pa se vsaj za zdaj bolj kot političarke iz Južne Karoline boji floridskega guvernerja Rona DeSantisa. Petinštirideseti predsednik ZDA, ki hoče biti še 47., je republikansko stranko pregnetel po svoji podobi in prva tri leta Donalda Trumpa v Beli hiši so s solidno gospodarsko rastjo, visokim zaposlovanjem, nizkimi davki in regulacijami ter skrbjo za socialno varnost Američanov vsaj retorično še naprej alfa in omega ameriških konservativcev.