Ko je papeško romanje oznanjeno kot spokorno

V nadaljevanju preberite:

Ne zgodi se pogosto, pravzaprav se najbrž še ni, da bi bilo pomembno državniško potovanje oznanjeno kot spokorno. Kot potovanje za pokoro, kakor je označeno potovanje papeža Frančiška v Kanado. Sam papež je rekel, da gre tja za pokoro. Pokoriti, več kot samo opravičiti, se hoče za vse, kar se je zgodilo ljudem, ki so živeli v Kanadi, potem ko so njihovo zemljo na silo zavzeli tujci. Odrinili so jih nekam daleč na rob lastnega sveta. Vzeli so jim otroke, verskim redovom in šolam so jih zaupali, da jih prevzgojijo in jim izbijejo iz glave materni jezik, kulturo staršev. O tem so odkrito govorili že zapisi raziskovalcev pred več kot stoletjem, nekateri misijonarji so o tem poročali že veliko prej. Tudi razprav v Kanadi je bilo veliko že nekaj desetletij. Šele odkritje pozabljenih otroških grobov na zapuščenih pokopališčih cerkvenih šol je lani sprožilo plaz.