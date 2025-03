Ko papeža ni na delovnem mestu

V nadaljevanju preberite:

»Naj vas Bog blagoslovi in devica Marija varuje, hvala vam,« se je nad Trgom svetega Petra zaslišal slaboten glas Jorgeja Maria Bergoglia, ki ga že tri tedne ni videl nihče, tudi njegovega glasu ni nihče slišal do četrtka zvečer. Uradni Vatikan vsak dan objavlja sporočila o njegovem zdravju, o nobenem papežu doslej še ni bilo toliko znanega. »Iz vsega srca se zahvaljujem za molitve na trgu, spremljam vas iz bolnišnice,« je povedal šibek, komaj slišen glas starega papeža. Posneli so ga v kliniki Gemelli.

Na Trgu svetega Petra zbrani verniki, ki tja vsak večer pridejo molit za papeža, so bili ganjeni, vznemirjeni. Tri tedne so čakali kakšen glas od vrhovnega voditelja. Pomirilo jih je, ko so ga zaslišali, hkrati jih je preplavila skrb, da tega hudo bolnega starca morda ne bo več nazaj na trg. Papež je vsekakor pri zavesti, ugibanja, da bi moral odstopiti, so odveč, opozarjajo vatikanski strokovnjaki, ki jih novinarji od vsepovsod sprašujejo, ali bo papež morda odstopil, kakor je pred dvanajstimi leti njegov predhodnik Benedikt XVI.