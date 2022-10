Ko se koronavirus povzpne na streho sveta

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden so v uvodniku angleške izdaje kitajskega partijskega glasila Global Times, ki so ga posvetili tujemu vmešavanju v kitajske notranje zadeve, našteli območja, ki so v središču razprav o človekovih pravicah, ter Xinjiangu in Hongkongu dodali Xizang. Številnim zahodnim bralcem ni bilo jasno, na kaj se nanaša to ime.

Uvodnik govori o tem, da poskušajo ZDA na zasedanju sveta ZN za človekove pravice spodbuditi razpravo o razmerah na teh območjih, seveda pa se je vse skupaj nanašalo na tri nevralgične točke kitajske notranje stabilnosti: muslimansko avtonomno pokrajino na severozahodu, nekdanjo britansko kolonijo na jugu in Tibet na jugozahodu države.