Ko se veliki igrajo monopoli, se Zahodni Balkan trese

Namig, da se bodo v nastajajoči novi svetovni ureditvi Američani umaknili s Kosova, Prištini povzroča skrbi, skrajnežem v Srbiji pa daje upanje, da bodo na Kosovo spet lahko poslali svojo vojsko.

V Bosni in Hercegovini malokdo dvomi, da bo voditelj tamkajšnjih Srbov Milorad Dodik obsojen na zaporno kazen in izgon iz politike, kar bo pripeljalo do »skrajnih ukrepov«, če držijo grožnje Dodikovih podpornikov. Kako resne so razmere in katero od dveh žarišč bolj ogroža stabilnost regije?

Pristojni v Natu in ameriških oboroženih silah so imeli veliko dela z odgovarjanjem na vprašanja o umiku ameriške vojske z Balkana. Po poročanju nemškega časnika Bild naj bi se zahodne obveščevalno-varnostne službe in politiki bali, da bodo ameriško-ruska pogajanja vodila v prenehanje prisot­nosti ameriških oboroženih sil v Evropi.

Neimenovani vzhodno­evropski sogovornik s področja varnosti je v pogovoru za Bild spomnil na zahteve ruskega predsednika Vladimirja Putina iz leta 2021, ko je pozval k umiku ameriških sil iz vseh članic Nata, ki so pristopile k zavezništvu po letu 1990. V takem primeru bi »evropski zavezniki ostali sami na Balkanu proti Putinovemu prijatelju Aleksandru Vučiću in njegovi močni srbski vojski«, so posvarili v Bildu.