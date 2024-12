(KOMENTAR) Izraelsko ohranjanje prekinitve ognja z – ognjem

V nadaljevanju preberite:

Teden dni po tem, ko je v Libanonu po dveh mesecih silovitega izraelskega bombardiranja začela veljati prekinitev ognja med Hezbolahom in Izraelom, so kršitve prekinitve ognja vse pogostejše. Predvsem z izraelske strani, ki je danes – v imenu lastne interpretacije dogovor o prekinitvi ognja – bombardirala več ciljev v južnem Libanonu in ubila enajst ljudi. Seveda je to sprožilo Hezbolahovo »povratno informacijo«, kar je napetosti le še dodatno zaostrilo.