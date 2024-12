Nekdanji izraelski obrambni minister Izrael obtožil etničnega čiščenja

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril na izjemno hude razmere v Gazi, kjer je trenutno največje število otrok brez udov na svetu na prebivalca. Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi stanja v tem območju, kjer številni otroci izgubljajo okončine in se podvržejo operacijam brez anestezije poroča katarska Al Džazira.

Na konferenci v Kairu je Generalni sekretar ZN izpostavil, da bi trenutne razmere v Gazi lahko predstavljale le začetek najhujših mednarodnih zločinov. Opozoril je, da je humanitarna pomoč, ki trenutno doseže območje, nezadostna in da je nujno potrebno takojšnje ukrepanje mednarodne skupnosti, da bi ustavili trpljenje in začeli graditi temelje za trajni mir.

Pomanjkanje hrane in sesutje zdravstvenega sistema

V Gazi je situacija še posebej huda zaradi pomanjkanja hrane in naraščajoče lakote, medtem ko se zdravstveni sistem popolnoma sesuva. Guterres je opozoril na širjenje podhranjenosti, ki je že postala epidemija, in napovedal, da je lakota neizogibna, če ne bodo sprejeti nujni ukrepi.

Palestnski deček Waseem Mohammed, ki je izgubil nogo med izraelskim napadom. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

»Pomanjkanje hrane je razširjeno. Lakota je na obzorju. Medtem je zdravstveni sistem popolnoma propadel,« je dejal Guterres in pozval k takojšnjemu mednarodnemu posredovanju, da bi preprečili še večje tragedije.

Otroke je najhuje prizadela vojna

Gaza je postalo območje z največ otroki, ki imajo amputirane ude na prebivalca na svetu. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Zaskrbljenost Generalnega sekretarja ZN ni le zaradi odraslih, temveč predvsem zaradi najmlajših. Gaza je zdaj območje z največjim številom otrok, ki so izgubili okončine na svetu na prebivalca. »Mnogi otroci so izgubili okončine in so primorani k operacijam brez anestezije,« je povedal Guterres ter izpostavil, da te številke predstavljajo izjemno hudo humanitarno katastrofo.

Politika blokad in nezadostna pomoč

Poleg humanitarnih težav je Generalni sekretar ZN ostro kritiziral Izrael zaradi omejitev pri dostavi pomoči. Opozarja, da trenutna raven pomoči, ki doseže območje, ni niti približno zadostna za obvladovanje katastrofalnih razmer. »Blokada pomoči ni logistična kriza, ampak politična kriza in vprašanje spoštovanja osnovnih načel mednarodnega humanitarnega prava,« je poudaril Guterres.

Poziv k trajnemu miru

Guterres je dodal, da je skrajni čas, da mednarodna skupnost prevzame odgovornost in začne graditi temelje za trajen mir v Gazi in širšem Bližnjem vzhodu. Poudaril je, da se mora svet nujno lotiti iskanja rešitve, ki bo prinesla trajnostni mir in pravičnost za vse, ki trpijo v tem konfliktu.

Invalidni otroci v rehabilitacijskem centru Soča. FOTO: Šipić Roman/Delo (arhivska slika)

Vse te tragične razmere predstavljajo nujen poziv za takojšnje ukrepanje in obnovitev spoštovanja človekovih pravic, zlasti za otroke, ki so zaradi tega konflikta najbolj prizadeti. Zavedati se moramo, da iskanje rešitev ne more biti zgolj na papirju, temveč mora temeljiti na resničnem interesu trajnega miru, ki se bo gradil na mednarodnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

Rehabilitacija palestinskih otrok v Sloveniji

Trenutno se v Soči zdravi 10 palestninskih otrok. FOTO: Šipić Roman/Delo (arhivska slika)

V luči teh tragičnih dogodkov je Slovenija zavezana pomoči in podpori otrokom, ki so preživeli te grozljive razmere. Trenutno se v Sloveniji rehabilitira deset palestinskih otrok, ki so zaradi vojne v Gazi utrpeli hude telesne poškodbe. Vsi otroci, ki so na zdravljenju v rehabilitacijskem centru Soča, imajo tudi hude psihološke težave zaradi vojnega dogajanja v Palestini.

Bivši izraelski minister obrambe obtožuje Izrael etničnega čiščenja v severni Gazi

Moshe Ya’alon, bivši izraelski minister obrambe in dolgoletni visoki vojaški poveljnik, je sprožil močno politično polemiko, ko je Izrael obtožil izvajanja etničnega čiščenja Palestincev v severni Gazi. Ya’alon, ki je v izraelski vojski služil tri desetletja in bil tudi načelnik generalštaba, je poudaril, da Izrael izgublja svojo identiteto kot liberalna demokracija in se spreminja v »pokvarjeno in leprozno fašistično mesijansko državo.«

Moshe Yaalon leta 2016, ko je še bil izraleski minister za obrambo. FOTO: Amir Cohen/Reuters

»Osvajanje, priključevanje, etnično čiščenje – poglejte na severno Gazo,« je izjavil Ya’alon v intervjuju za izraelsko televizijo Democrat TV.

Izraelska vojska je, v odgovoru na obtožbe, zavrnila trditve o etničnem čiščenju in dejala, da delujejo v skladu z mednarodnim pravom ter da premikajo civiliste v južni del Gaze zaradi njihove lastne varnosti. Opozorili so, da je evakuacija nujna zaradi operativnih potrebščin.

Ya’alon pa ni edini, ki izraelsko vojaško operacijo v severni Gazi označuje kot etnično čiščenje. Številni kritiki, vključno s politiki in analitiki, opozarjajo na sistematično »prisilno premikanje« civilistov in uničevanje palestinskih naselij.

Josep Borrell na srečanju G7 novembra letos. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Organizacija Human Rights Watch je v nedavnem poročilu dejala, da je Izrael izvajal množično in načrtno razseljevanje Palestincev, kar pomeni vojni zločin in zločin proti človeštvu. Evropski zunanji minister Josep Borrell je izpostavil, da ni naključje, da izraz »etnično čiščenje« postaja vse bolj pogosto uporabljen za opis dogajanja v Gazi.