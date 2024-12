Trump presenetil z izbiro in zagrozil Hamasu

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da bo na položaj veleposlanika v Veliki Britaniji imenoval 67-letnega investicijskega bankirja in milijarderja Warrena Stephensa iz Arkansasa, ki je leta 2016 aktivno nasprotoval Trumpovi predsedniški kandidaturi.

Tedaj je finančno podpiral republikanske politike, ki so nasprotovali Trumpu, nato pa leta 2020 podprl njegovo – takrat neuspešno – kampanjo, nato pa podprl zadnjo, ki se je izkazala za uspešno.

»Warren je vedno sanjal o tem, da bi služil ZDA za polni delovni čas. Navdušen sem, da bo zdaj imel to priložnost kot vrhunski diplomat, ki bo predstavljal ZDA pri eni od najbolj cenjenih in priljubljenih zaveznic,« je zapisal Trump, ki je pred tem naznanil že, da bo za veleposlanika v Franciji imenoval očeta svojega zeta Jareda Kushnerja – poročen je z njegovo hčerko Ivanko –, Charlesa.

Charles Kushner na pogrebu Trumpove nekdanje žene Ivane Trump leta 2022 v New Yorku FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Ta je bil leta 2005, ko ga je uspešno kazensko pregnanjal takratni zvezni tožilec New Jerseyja, poznejši guverner te zvezne države in predsedniški kandidat Chris Christie, obsojen zaradi finančnega kriminala. Ob koncu svojega prvega mandata ga je Trump pomilostil.

»Izpustite talce!«

Na omrežju Truth Social je Trump prav tako včeraj objavil še eno odmevno zadevo, in sicer je palestinskemu gibanju Hamas, ki v Gazi že več kot eno leto zadržuje približno sto izraelskih in drugih talcev, zapretil, da ga čakajo hude posledice, če do njegove prisege na položaj 20. januarja prihodnje leto teh ne izpusti.

V nasprotnem primeru je obljubil, da »bodo odgovorni za grozodejstva proti človeštvu drago plačali. Udarec bo hujši, kot kadarkoli v dolgi in bogati zgodovini ZDA. Izpustite talce,« je dejal, vendar posledic ni podrobneje opisal.

Trump je bil v svojem prvem mandatu izrazit podpornik Izraela, v času zadnje predvolilne kampanje pa ni veliko govoril o Gazi, razen tega, da je kritiziral svojega predhodnika in samooklicanega sionista Joeja Bidna, čigar stranka (demokrati) je na račun genocidne vojne proti Palestincem izgubila veliko število volivcev arabskega porekla.

Biden je napade in druga dejanja, zaradi katerih je od začetka izraelske ofenzive po tem, ko je Hamas 7. oktobra lani napadel jug Ite države, po podatkih oblasti v Gazi od 7. oktobra lani umrlo skoraj 45.000 ljudi, le blago in občasno kritiziral. Prizadeval si je za premirje, izpustitev talcev ter dostavo humanitarne pomoči Palestincem.

Ameriški analitiki pričakujejo, da se bo Trump z izjavami in dejanji kmalu spet postavil povsem na izraelsko stran, potem ko je na predsedniških volitvah osvojil nov mandat in nima več zadržkov.