Komu sploh še mar politika

Za Francozi je prvi krog regionalnih in departmajskih volitev, ki si ga bodo zapomnili predvsem po visoki, kar 68-odstotni volilni abstinenci. Med mladimi volivci do 35 let je bilo neudeležencev več kot 80 odstotkov, čeprav jih je politika poskušala omrežiti z mladimi kandidati.



Po prvem krogu je mogoče skleniti, da je zaupanja v skrajno desni Nacionalni zbor manj, kakor so pokazale javnomnenjske ankete in bijejo plat zvona po francoskih medijih. Struji, ki jo uteleša Marine Le Pen, so napovedali, da bo dobila šest od 13 regij v metropolitanski Franciji, a je za zdaj povedla zgolj v eni: Provansa-Alpe-Azurna obala (Paca).