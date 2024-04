Konec konjskih dirk: Macao ni več v igri

V nadaljevanju preberite:

»Konjske dirke bodo še naprej potekale,« je obljubil Deng Xiaoping, preden je leta 1997 Hongkong znova prišel pod kitajsko oblast; v Macau, ki ga je Portugalska leta 1999 vrnila Kitajski, so začeli konjske dirke prirejati šele leta 1980, zdaj jih bodo ukinili, in to ne iz ideoloških, temveč iz komercialnih razlogov.

Konjske dirke, ki so v Macau potekale prejšnjo soboto, so imele poseben prizvok. Bile so polne neobičajne otožnosti in žalosti, saj so prečudoviti konji zadnjič prišli na hipodrom, ljubitelji tega športa pa so imeli zadnjič priložnost uživati v navijanju in stavah na svoje favorite.