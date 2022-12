Kongresno priporočilo za kazenski pregon Donalda Trumpa

Odbor predstavniškega doma, ki je minulih osemnajst mesecev preiskoval vdor privržencev Donalda Trumpa v kongres 6. januarja lani in pri tem zaslišal več kot tisoč prič, predlaga kazenski pregon nekdanjega republikanskega predsednika. Sedem demokratov in dva republikanca 45.predsednika ZDA obtožujejo podžiganja k vstaji, zarote za prevaro države in oviranja dela kongresa med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega kandidata Joeja Bidna.

To je prvič, da kongres predlaga kriminalni pregon nekdanjega predsednika, preiskavo o morebitnem udarcu roke pravice pa omenjejo tudi za nekdanjega Trumpovega šefa kabineta Marka Meadowsa ter njegove odvetnike Rudyja Giulianija, Johna Eastmana, Jeffreya Clarka in Kennetha Chesebra. Vse te obtožbe predvidevajo dolgoletne zaporne kazni, če se bo tožilstvo odločilo za ukrepanje in jih bodo sodišča potrdila.

Podoba razgrajanja na Kapitolskem griču na ekranu odbora. Foto Mandel Ngan/Afp

Volitve v ZDA so dejanje zaupanja in upanja, ko v volilno skrinjico vržemo svoj glas, pričakujemo, da bodo ljudje, imenovani na glasovnici, potrdili dogovorov, tisti, ki izgubijo, pa sprejeli rezultate in spoštovali vladavino prava, je ob zaključku dela odbora govoril predsednik in demokratski kongresnik iz Misisipija Bennie Thompson. »Zaupanje v naš sistem je temelj ameriške demokracije, če je prelomljeno zaupanje, je tudi naša demokracija. Donald Trump je izgubil volitve 2020 in vedel, da jih je, a je izbral poskus obstati na položaju z večstransko shemo za spreobrnitev volilnih rezultatov in blokado prenosa oblasti.« V Washington je pozval množico in jih, jezne, umeril proti Kapitolskemu griču ter jim zabičal, naj se borijo kot za hudiča, je ocenil Thompson.

Dosedanje demokratsko vodstvo predstavniškega doma pa si je v redki kršitvi ameriškega parlamentarnega bontona samo izbralo republikanska člana Liz Cheney in Adama Kinzingerja ter zavrnilo predloge republikanskega vodstva. Cheneyeva si je s tem prislužila bes republikanskih volivcev svojega Wyominga, ki so jo odpoklicali, Kinzinger si je podobno usodo prihranil z lastno odločitvijo za konec kongresne kariere. Njima nasprotni republikanci bodo kmalu prevzeli nadzor nad predstavniškim domom in razmišljajo o takojšnji razpustitvi odbora ali nadaljevanju njegovega dela z objavo vseh video posnetkov in drugih dokumentov. Verjamejo, da bi se tako pokazala popolnoma drugačna podoba usodnega dogajanja med potrjevanjem elektorskih glasov za Bidna.

Podpredsednice odbora Liz Cheney so se odrekli lastni republikanski volivci. Foto Mandel Ngan/Afp

Mnogi republikanci še vedno verjamejo, da so bile volitve predsedniku Trumpu ukradene, vdor v kongres pa naj bi organiziralo dosedanje demokratsko vodstvo predstavniškega doma v sodelovanju z zveznim preiskovalnim uradom FBI. Za dokaz navajajo posnetke ljudi kot Ray Epps, eden redkih, ki je protestnike proti volilnemu porazu Donalda Trumpa spodbujal k vdoru v kongres, pa ga ni med obtoženci.

Predsednik odbora je demokrat iz Misisipija Bennie Thompson. Foto Chip Somodevilla Getty Images Via Afp

Nekateri najtesnejši Trumpovi sodelvci celo zatrjujejo, da je vdor preprečil njihov zakoniti poskus vrnitve elektorskih glasov za Bidna v zvezne države, pri katerem je sodelovalo 139 republikanskih kongresnikov in osem senatorjev. Ti očitki pa najbrž ne bodo naredili vtisa na demokratskega pravosodnega ministra Merricka Garlanda, ki je poleti z racijo v Trumpovem Mar-a-Lagu prekršil še eno pravilo ameriškega političnega bontona. »Med najbolj sramotnimi ugotovitvami odbora je, da je predsednik Trump sedel v jedilnici v bližini Ovalne pisarne in ure gledal televizijski prenos nasilnega razgrajanja na Kapitolskem griču,« je izjavila podpredsednica odbora Liz Cheney, hčerka nekdanjega republikanskega podpredsednika Dicka Cheneya.