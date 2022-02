Konservativci odvisni od skrajne desnice

V nadlajevaju preberite:

Štetje glasov po nedeljskih volitvah v Kastilji in Leonu, najbolj prostrani španski avtonomni skupnosti, so spremljali dolgi nosovi v domala vseh političnih strankah. Izjeme so bile skrajno desni Vox, ki se spogleduje z vstopom v regionalno vlado, in formacije, ki so izšle iz družbenih gibanj ter obravnavajo problematiko praznjenja podeželja in druge akutne težave, s katerimi se spoprijema ta del države.

Ljudska stranka (PP) Pabla Casada je imela z razpisom predčasnih volitev v Kastilji in Leonu, kjer je na oblasti že dobra tri desetletja, pred očmi izrazito nacionalno računico. Ob ugodnih javnomnenjskih raziskavah so si konservativci obetali udobno večino, ki bi po lanski prepričljivi zmagi PP v Madridu vladajočim socialistom (PSOE) premiera Pedra Sáncheza zadala še en udarec ter nakazala spremembo političnega cikla pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto.

In vendar se načrt prvega moža največje španske opozicijske stranke kljub nedeljski zmagi ni izšel ...