Konvoji svobode prihajajo tudi v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Samo ustavno zagotovljena­ ­pravica do govora in zborovanja lahko reši Američane pred kanadskim scenarijem, so prepričani mnogi v ZDA. Zaradi­ protestnih konvojev voznikov tovornjakov je Kanada sredi izrednih razmer, vero v lastno svobodoljubnost bodo morda kmalu preizkušali tudi ameriški politiki: prihodnji teden naj bi se na protest proti omejitvam zaradi pandemije odpravili njihovi konvoji svobode.