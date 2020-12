Kremšnite in jabolčna pita na Manhattnu

V nadaljevanju preberite:

Sredi pandemije je zelo pogumno odpreti restavracijo, še posebno s slovenskim imenom in delom jedilnika v zelo prizadetem New Yorku. Toda Avstralec Dean O’Neill verjame v uspeh in poslanstvo predstavljanja slovenske hrane in gostoljubnosti. Prav v srcu manhattanskega Upper West Sida je na aveniji Amsterdam odprl restavracijo in koktajl bar z imenom Pekarna. Kaj bo v Pekarni na meniju?