Kritike zaradi prelivanja krvi in propadle resolucije letijo na ZDA in ZN

Palestinski predsednik Mahud Abas je po petkovem vetu na resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov s pozivom k premirju v Gazi danes obtožil ZDA, da so zaradi podpore Izraela odgovorne za prelivanje krvi otrok, žensk in starejših na območju Gaze. Sedem vodilnih humanitarnih organizacij pa je bilo kritičnih do ZN.

Varnostni svet ZN v petek zvečer ni sprejel resolucije s pozivom k takojšnjemu humanitarnemu premirju na območju Gaze in brezpogojni izpustitvi vseh izraelskih talcev zaradi veta ZDA, čeprav jo je podprlo 13 držav.

Washington ji je nasprotoval, ker vsebuje zahtevo po brezpogojni prekinitvi ognja, kar bi po njegovi oceni skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas omogočilo ponovitev tistega, kar je storil 7. oktobra ob napadu na Izrael, ko je ubil 1200 ljudi in več sto ugrabil. Pa tudi zato, ker ne obsoja tega napada.

Abas se je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes odzval z besedami, da so ZDA s svojo politiko »sokrive za genocid, etnično čiščenje in vojne zločine, ki jih izraelske okupacijske sile izvajajo nad Palestinci v Gazi, na Zahodnem bregu in v Jeruzalemu«.

Iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian je v telefonskem pogovoru z generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresem opozoril na možnost nenadzorovane eksplozije v regiji zaradi ameriške podpore Izraela. Iransko zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da so ZDA s to odločitvijo znova dokazale, da so odgovorne za pobijanje civilistov in uničevanje infrastrukture v Gazi.

Kritik so deležni tudi Združeni narodi. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je obtožil Varnostni svet, da je postal »svet za zaščito in obrambo Izraela«. Izpostavil je, da na območju Gaze Izrael vsak dan krši splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Pravičen svet je mogoč, a brez ZDA, je dejal v Istanbulu in se zavzel za reformo ZN.

Kritičnih je bilo tudi sedem vidnih humanitarnih organizacij, med njimi Save the Children, Oxfam ter CARE International. V skupnem sporočilu so izrazile zgroženost zaradi nezmožnosti VS, da doseže končanje nasilja v Gazi in sprejme resolucijo, ki bi prebivalcem palestinske enklave omogočila potreben odmor od stalnega bombardiranja.

Zunanji ministri Katarja, Egipta, Jordanije, Savdske Arabije, Palestine in Turčije pa so na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v Washingtonu izrazili razočaranje, ker resolucija ni bila sprejeta. ZDA so pozvali k večjemu pritisku na Izrael, da pristane na prekinitev ognja.