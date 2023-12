Že 1,9 milijona razseljenih, Izrael je vstopil v južni del Gaze

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

Izrael je vstopil v južni del Gaze: pripravlja se teren za morda odločilno bitko

Izraelska vojska je začela invazijo na jug Gaze, glede na analizo satelitskih posnetkov New York Timesa, ki dokazujejo dolgo pričakovano operacijo, ki bi lahko odločila o usodi njene vojne s Hamasom in ustvarila večjo nevarnost za palestinske civiliste.

Potem ko so konec oktobra zavzele velike dele severne Gaze, so izraelske čete zdaj napredovale v zadnji del ozemlja, ki je bil pod popolnim nadzorom Hamasa. Njihova poteza pripravlja temelje za tisto, kar bo verjetno odločilna bitka v vojni: obračun v Han Junisu, največjem mestu na jugu, kjer izraelski uradniki verjamejo, da je Hamasovo vojaško in politično vodstvo iskalo zatočišče, odkar je pobegnilo s severa, navaja New York Times.

08.20 ZDA prekinitev premirja v Gazi pripisujejo nasilju pripadnikov Hamasa nad talkami

Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller je v ponedeljek izjavil, da so pripadniki gibanja Hamas verjetno odlašali pri osvoboditvi žensk in s tem povzročili prekinitev začasnega premirja v spopadih z Izraelom, ker niso želeli, da bi talke javno spregovorile o spolnem nasilju nad njimi. Hamas njegove trditve zanika.

»Zdi se, da je eden od razlogov, zakaj ne želijo izročiti žensk, ki so jih zadrževali kot talke, in zakaj je prekinitev ognja propadla, to, da ne želijo, da bi te ženske lahko javno spregovorile o tem, kaj se jim je zgodilo, medtem ko so bile v ujetništvu,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Miller.

Predstavnik ameriškega State Departmenta ni želel navesti podrobnosti o domnevnem spornem ravnanju z ženskami in spolnem nasilju s strani Hamasa, pri čemer se je skliceval na občutljivost razpravljanja o ravnanju z ujetniki. Dejal pa je, da ZDA »nimajo razloga za dvom« v poročila o spolnem nasilju nad talkami. Palestinsko gibanje Hamas je v ponedeljek v izjavi na omrežju Telegram zavrnilo obtožbe o posilstvih in spolnem nasilju kot »neutemeljene laži«, s katerimi naj bi Izrael želel izkrivljati »humano« ravnanje Hamasa z izraelskimi talci, poročata AFP in britanski BBC.

Prizor iz Rafe. FOTO: Said Khatib/AFP

08.10 Evakuacije ob nadaljevanju izraelskih napadov povzročajo kaos na jugu Gaze

Izraelska vojska je okrepila operacije na jugu Gaze, humanitarne organizacije pa opozarjajo, da se ljudje kljub pozivom in navodilom izraelskih sil nimajo več kam umakniti. Število razseljenih v Gazi se je povečalo na 1,9 milijona. Poleg tega lokalne oblasti poročajo, da so na celotnem ozemlju palestinske enklave prekinjene vse povezave.

Izraelske sile so po poročanju britanskega BBC sporočile, da so vzpostavile »varna območja«, kamor se lahko prebivalci Gaze umaknejo pred bombardiranjem, vendar so uradniki ZN te trditve zavrnili. »Ta območja ne morejo biti varna ali humanitarna, če so razglašena enostransko,« je dejala Lynn Hastings, koordinatorka ZN za dobavo humanitarne pomoči na palestinska ozemlja.

Izraelska vojska je sporočila, da »spušča letake s kodami QR, ki odpirajo zemljevid, ki prebivalce Gaze usmerja na varnejša območja«, poroča britanski BBC. Vendar njegov dopisnik iz Gaze poroča, da Palestinci na prizadetih območjih zemljevida ne morejo videti, ker nimajo dostopa do interneta. Izraelska vojska je sicer odredila evakuacijo petine Han Junisa, glavnega mesta na jugu Gaze.

»Imamo polna zavetišča, zdravstveni sistem na kolenih, pomanjkanje čiste pitne vode, ustreznih sanitarij in neurejeno prehrano za ljudi, ki so že tako psihično in fizično izčrpani. Nihče v Gazi ni varen in nikamor več se ni mogoče umakniti,« je dejala Hastings. Ob tem je opozorila na možnost še bolj črnega scenarija, če ljudem ne bodo mogle več pomagati niti humanitarne organizacije.

Izraelski vojaki v Gazi. FOTO: Israel Defense Forces/Reuters

8.00 Zopet zmanjšan prihod pomoči

Predstavniki ZN in ZDA so Izrael pozvali, naj se izogne ​​ponovitvi uničujočega vpliva, ki so ga imeli njihovi napadi v severni Gazi na civiliste, ko so izraelske obrambne sile razširile svojo kopensko ofenzivo proti Hamasu južneje do mesta Han Junis, poroča Guardian.

Philippe Lazzarini, ki vodi Agencijo ZN za palestinske begunce v Gazi (UNRWA), je v ponedeljek dejal, da se s širitvijo vojaških operacij v južni Gazi ponavljajo grozote iz preteklih tednov z razseljevanjem ljudi, ki so že bili razseljeni, prenatrpanimi bolnišnicami in zadušitev humanitarne operacije zaradi omejenih zalog.

Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je v ponedeljek objavil najnovejše podatke o pomoči, ki prihaja v Gazo. Organizacija je sporočila, da je v ponedeljek iz Egipta v Gazo prišlo 100 tovornjakov pomoči s humanitarnimi zalogami in 69.000 litri goriva. »To je približno enako kot prejšnji dan, a precej pod dnevnim povprečjem 170 tovornjakov in 110.000 litrov goriva, kolikor je vstopilo med humanitarnim premierjem med 24. in 30. novembrom.«