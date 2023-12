Izraelska vojska ponoči nadaljevala napade vzdolž Gaze

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7.09 Izraelska vojska ponoči ciljala tarče vzdolž Gaze

Izrael je ponoči nadaljeval z napadi vzdolž Gaze. Kot poroča katarska televizija Al Džazira, so izraelska letala ciljala tarče v mestih Gaza na severu in Han Junis ter Rafa na jugu palestinske enklave. Kljub mednarodnim pozivom k umiritvi razmer izraelska vojska medtem še naprej nemoteno izvaja racije na zasedenem Zahodnem bregu.

Nov niz raketnih napadov sledi telefonskemu pogovoru, ki sta ga v četrtek opravila izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Joe Biden, v katerem je slednji poudaril nujnost zaščite civilistov in okrepljene dobave pomoči v oblegano enklavo, je sporočila Bela hiša. Biden se je na temo miru na Bližnjem vzhodu pogovarjal še z jordanskim kraljem Abdulahom II.

Kot je sicer v četrtkovem pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom poudaril ameriški obrambni minister Austin Lloyd, Izrael še naprej uživa neomajno podporo ZDA v boju s Hamasom.

Izraelsko letalstvo je ponoči med drugim napadlo begunsko taborišče Nuseirat, davi pa Han Junis in Rafo, kamor se je po predhodnih navodilih izraelskih sil zateklo na tisoče civilistov. Palestinska tiskovna agencija Wafa poroča še o smrtonosnih napadih na območja vzhodno od mesta Gaza. Od začetka izraelskega obleganja Gaze je bilo ubitih več kot 17.000 Palestincev, še 46.000 je bilo ranjenih, je v četrtek sporočilo zdravstveno ministrstvo enklave. Število ubitih izraelskih vojakov med kopensko invazijo v Gazi se medtem približuje 100.

Poročila o nočnih operacijah izraelskih sil prihajajo tudi Zahodnega brega. Med eno od tamkajšnjih izraelskih racij zahodno od Betlehema so izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ranjenih najmanj 18 Palestincev, navaja Al Džazira.

FOTO: Menahem Kahana/AFP

7.00 Danes se bo sestal varnostni svet ZN in glasoval o prekinitvi ognja v Gazi

Varnostni svet ZN se bo sestal pod velikim pritiskom generalnega sekretarja Antónia Guterresa in bo glasoval o pozivu k takojšnji prekinitvi ognja, poroča Guardian. Guterres je v pismu svetu v sredo naredil izjemen korak in se skliceval na 99. člen ustanovne listine ZN, ki navaja, da lahko generalni sekretar svet opozori na »vse zadeve, ki bi po njegovem mnenju lahko ogrozile ohranitev mednarodnega miru in varnosti.«

Nihče na njegovi poziciji tega ni storil že desetletja. Guterres je zapisal: »Med nenehnim bombardiranjem izraelskih obrambnih sil in brez zatočišča ali osnovnih potrebščin za preživetje pričakujem, da se bo javni red zaradi obupnih razmer kmalu popolnoma zlomil, zaradi česar bo celo omejena humanitarna pomoč nemogoča.«